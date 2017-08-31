За помощь в поимке преступников россиянам готовы заплатить миллионы

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД о выплате вознаграждения гражданам, которые предоставили информацию, необходимую для раскрытия преступлений и поимки преступников.

Приказ устанавливает, что за ценную информацию гражданин сможет получить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Порядок выплаты этих вознаграждений разный: сумму до 500 тысяч могут выплатить по решению руководства региональных главков, до 3 миллионов рублей – с разрешения первого замминистра. А вот все, что выше этой суммы, находится в компетенции исключительно министра внутренних дел. Также приказ определяет порядок денежных выплат информатору. Гражданин сможет получить причитающуюся ему сумму наличными либо на карту. Уведомить человека о том, что ему будут выплачены деньги, МВД должно в течение двух недель. Также возможны случаи, когда информатору будет отказано в выплате вознаграждения – об этом ему обязаны сообщить в течение недели со дня принятия решения. Необходимая сумма для поощрения граждан будет выделяться финансовым управлением МВД.