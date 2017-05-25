В Москве нашли скелет человека, пролежавший в квартире 8 лет

Причины смерти неизвестного мужчины установит судебно-медицинская экспертиза, рассказали в СК.

Страшную находку сделали 28 августа на западе столицы, в одном из домов на улице Кременчугской. Эксперты сделали вывод, что человек, чьи останки были найдены, скончался более 8 лет назад. Однако ни его личность, ни предварительные причины смерти пока не известны.

Доследственную проверку по факту обнаружения мумифицированных останков проводит следственный комитет. В рамках этой проверки будут проведены необходимые экспертизы, а затем вынесено процессуальное решение по делу.

Ранее сообщалось, что в январе этого года в Подольске Московской области в квартире нашли мумии мужчины и женщины, которые скончались примерно за 8 лет до этого. В этой же квартире проживала 77-летняя женщина, сестра усопших. Она заявила следователям, что не имела средств похоронить своих родственников.