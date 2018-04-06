СКР: подлинность останков царской семьи подтверждена экспертизами

СКР официально подтвердил подлинность останков царской семьи, найденных в окрестностях Екатеринбурга. В следственном комитете заявили, что итоговое процессуальное решение по делу примут после завершения еще нескольких повторных экспертиз.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что экспертизы подтвердили принадлежность 7 из 11 найденных останков к семейной группе: мать и отец, 4 дочери и сын. «Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи", - заявила она.

Кроме того, для подтверждения подлинности останков расстрелянного российского императора проводилась экспертиза по установлению генетического родства, в ходе которой для сравнения использовались материалы останков императора Александра III, которого эксгумировали в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Экспертиза подтвердила родство на уровне отец - сын.

Сейчас ученые и эксперты проводят еще две повторные медицинские, а также историко-архивную и автороведческую экспертизы, после завершения которых по делу примут итоговое процессуальное решение, рассказали в СКР.

Уголовное дело по факту расстрела в Екатеринбурге царской фамилии и приближенных к семье людей было возбуждено полвека назад. Его прекращали в 1998 году, однако возобновили следствие после того, как в 2007 году были найдены останки еще двух людей – тогда предположили, что это цесаревич и царевна Мария.