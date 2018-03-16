Царские останки, найденные под Екатеринбургом 20 лет назад, не являются подлинными

В начале этого года был открыт официальный доступ к документам экспертиз, на основании которых Государственная комиссия приняла решение о признании этих останков Царскими и захоронении их в Петропавловском соборе. Теперь, исходя из новых фактов, как сообщает издание «Совершенно секретно», считается, что большинство данных экспертиз того периода носят теоретический характер и не имеют достаточной доказательной значимости.

Православная церковь заявила, что не признаёт результаты выполненного тогда следствия, так как обнаружено много несоответствий и исторических, и антропологических и судебно-медицинских, которые говорят о несовпадении этих останков с возможными Царскими останками.

Независимый судебно-медицинский эксперт Юрий Григорьев занимается этим исследованием уже достаточно давно и собрал большое количество материалов и фактов, которые говорят о том, что «екатеринбургские тела» не могут принадлежать Царской семье. А все проведенные генетические исследования не могут быть признаны объективными, так как найденные тела провели длительное время в болотистом грунте, по этой причине их ДНК практически полностью разрушена и поэтому подобный анализ не может быть достоверным.

Все факты предоставленные Юрием Григорьевым доказывают, что «екатеринбургские останки» не являются Царскими, что могила в Поросенковом Логу фальшивая и сделана для того, чтобы православные поклонялись лжемощам Царственных Мучеников.