Экспертиза зубов “екатеринбургских останков” сделала сенсацию

Новые факты, обнаруженные в знаменитом деле о “екатеринбургских останках” заставляют усомниться в том, что в потайной яме на старой Коптяковской дороге были захоронены останки Царской семьи. Поводом для этого стали результаты экспертизы зубочелюстной системы черепов, сообщает “Московский комсомолец” и «Московские ведомости».

Инициатором проведения экспертизы стал Русский культурно-просветительный фонд имени Святого Василия Великого. Изучением зубочелюстной системы и историко-источниковедческим исследованием останков занимались врач-стоматолог высшей категории, вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, член Европейской ассоциации эстетической стоматологии, член Американской ассоциации косметической стоматологии Эмиль Агаджанян, известные историки Леонид Болотин и Алексей Оболенский. Полный текст результатов экспертизы доступен на сайте “Московские ведомости”.

В качестве материала для анализа специалистами были использованы данные судебно-стоматологической экспертизы начала 1990-х годов, в частности точные параметры зубочелюстной системы всех черепов, найденных в месте предполагаемого захоронения останков царской семьи. И в 1994, и в 1998 годах профессиональными судебными медиками были подробно описаны каждый зуб,рентгенограммы челюстей, но сопоставления с историей лечения зубов Царской семьи экспертами тогда сделано не было.

Перед учеными, историками и стоматологом стояла задача дать ответы на несколько конкретных вопросов. Наибольший интерес представляют два из них.

Так, один из вопросов касался черепа №4, предположительно принадлежавшего Николаю II. На основании имеющегося прошлого “Заключения специалистов” о наличии у Царя дентофобии и данных об удалении двух зубов нижней челюсти, экспертам предстояло ответить, являются ли предоставленные им материалы останками императора.

Анализ зубочелюстной системы черепа показал, что принадлежность его Николаю Романову весьма спорна и не имеет достаточных оснований. Эксперты отмечают, что исторические записи не содержат подтверждения тому, что Император страдал дентофобией, потому что регулярно посещал зубных врачей. Также отсутствуют записи об удалении зубов императора в апреле-мае 1918 года.

Другой вопрос требовал от ученых дать заключение относительно принадлежности других обнаруженных в захоронении черепов супруге и дочерям императора.

В заключении специалистов говорится, что принадлежность предоставленных им для исследования черепов членам царской семьи сомнительна. Об этом, по их мнению, свидетельствует запущенное состояние зубов обнаруженных останков, чего у Александры Федоровны и ее дочерей быть не могло. Эксперты установили, что изученные ими зубы не лечили за 1-2 года до смерти их владельцев.

В исторических записях говорится, что и сам император, и члены его семьи довольно часто прибегали к услугам дантистов. Для проведения стоматологических манипуляций в Александровском дворце Царского Села было установлено зубоврачебное кресло, а в Ливадийском дворце в Крыму имелись необходимые стоматологические инструменты. Даже в Зимнем дворце имелся кабинет, оборудованный для проведения зубной терапии.

Из личных писем Александры Федоровны супругу также видно, что она, страдая от сильных зубных болей, многократно обращалась за помощью к специалисту. Также Александра, пытаясь заглушить боль, много курила. Поэтому помимо зубного инструментария для царской семьи закупались также различные средства гигиены полости рта. Все это отражено в книге расходов.

Примечательно, что услуги дантиста императорская семья оплачивала из собственных средств.

По имеющийся информации, царскую семью “обслуживали” три дантиста. Поначалу лечением императорских зубов занимались двое американских стоматологов - Жорж Шарль де Марини и Генрих Воллисон, лечившие до этого отца Николая, императора Александра Третьего. Позже, личным дантистом семьи стал врач из Ялты Сергей Кострицкий. Он умел лечить зубы цесаревича так, что не возникало кровотечений, которые при диагнозе Алексея, могли быть для него смертельны.

В царской семье Кострицкого высоко ценили. Об этом говорит тот факт, что при необходимости они были готовы ждать его приезда в Петербург из Ялты, так как дантист отказался переезжать на берега Невы.

Согласно историческим записям Кострицкий приезжал к Романовым даже в октябре 1917 года в Тобольск. В то время Николай II уже был отрешен от престола.

После расправы с царской семьей Кострицкий уехал в Константинополь, а затем во Францию. По известной только ему одному причине он, позже, отказался дать заключение по состоянию зубов одной из лже-Анастасий.