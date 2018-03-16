Конференция «Мученический подвиг Царской Семьи» пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбургский отель «Атриум Палас Отель» 14 июля в 14.00 примет в своих стенах международную научно-историческую конференцию «Мученический подвиг Царской Семьи». Участниками этого мероприятия выступят ведущие отечественные историки, члены православного сообщества страны и представители РПЦ за рубежом. В ходе собрания будут озвучены новые научные данные по так называемым «екатеринбургским останкам» и будет заслушан ряд докладов.

Во время конференции планируется вынести на обсуждение ряд ключевых тем. Среди них вопрос — чего добилась Российская Империя в период правления Императора Николая Александровича. Будут затронуты темы понимания искупительной жертвы Царя-Мученика Николая за грехи русского народа, ритуального характера убийства монарших особ, принадлежности «екатеринбургских останков». Также вновь будет озвучена позиция православного сообщества РФ касательно необходимости исключения с карты страны имен цареубийц. Видеотрансляция на mosvedi.ru в 12.00 по московскому времени.