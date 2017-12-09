В московских Лужниках нашли неразорвавшийся военный снаряд

Сейчас на месте опасной находки ожидается прибытие саперов, которые должны вывезти и обезвредить боеприпас.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главк полиции Москвы, предмет, который больше всего похож на снаряд времен Великой Отечественной, был найден рабочими коммунальных служб. Неподалеку от дома 24 на улице Лужники, в районе Аллеи Славы они проводили земляные работы и наткнулись на старый боеприпас.

Сейчас место происшествия оцеплено, полиция работает над обеспечением безопасности людей. В полиции также уточняют, что позже найденный боеприпас вывезут в безопасное место и взорвут.

Напомним, вечером 22 августа в Москве на улице Ольховской землекопы нашли старый артиллерийский снаряд. Его также обезвреживали саперы.

Ранее сообщалось, что в Карелии местный житель из поселка Видлица нашел в лесу у самой дороги несколько старых гранат. Специалисты - взрывотехники, выехавшие на место, определили, что это боеприпасы времен финской войны. Позже они были уничтожены.