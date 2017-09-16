Задержан грузин, пытавшийся протащить в Турцию девушку в чемодане

После безуспешной попытки пересечь границу мужчина и женщина стали фигурантами уголовного дела. Они арестованы.

Как передают СМИ, инцидент произошел на границе Грузии и Турции на контрольно-пропускном пункте «Сарпи». Пограничники турецкой стороны обратили внимание на 24-летнего грузина с огромным черным чемоданом в руках. Его отправили на повторный подробный досмотр и попросили показать багаж. Тогда-то и обнаружилось, что вместо обычных вещей в чемодане парень проносил девушку.

Пограничники выяснили, что таким экстравагантным способом в Турцию пыталась попасть 27-летняя уроженка Узбекистана, которой ранее запретили въезд в страну. Теперь в отношении нее и ее спутника возбудили уголовное дело.

Ранее СМИ сообщали, что 1 сентября полиция Боснии сняла с грузового поезда 50 нелегалов из Афганистана и Пакистана, которые пытались попасть в страну, замаскировавшись под углем. Как только поезд остановился, мигранты стали выпрыгивать из вагонов, но были пойманы полицейскими.