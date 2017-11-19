В Москве избита 17-летняя фигуристка Софья Полищук

Софья Полищук, обладательница бронзовой медали юниорских соревнований по фигурному катанию, избита в Москве своим знакомым.

Девушка возвращалась после тренировки домой, 4 сентября. К ней подошел ее бывший партнер по тренировкам, по некоторым источникам - бывший молодой человек - и попросил ей показать фотографии на телефоне. Когда девушка отказала, он попытался самостоятельно выхватить телефон. При этом он несколько раз ударил Софью по лицу, порвал куртку, резко схватив, и начал душить. К счастью, девушке все-таки удалось вырваться и обратиться в полицию и к медикам.

Врачи зафиксировали у нее множественные гематомы в области шеи. Полиция проводит необходимые проверки.

Президент Федерации фигурного катания на коньках РФ, Александр Горшков, комментируя корреспондентам данный инцидент, сообщил, что никто о случившемся ему не сообщал - ни тренер, ни спортивная школа - но пообещал принять необходимые меры.

Софья Полищук с 2017 года является Мастером спорта РФ по фигурному катанию на коньках. Тренируется в Московском клубе СШОР Синяя птица с тренером Светланой Ляпиной. Начала заниматься фигурным катанием в 2005 году, в возрасте четырех лет. В прошедшем сезоне Софья вместе со своим партнером, Александром Вахновым, стали победителями этапа юниорского Гран-при, проходившего в Австралии, а также выиграли турнир в Андорре.