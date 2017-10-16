В Кузбассе была подтоплена одна из шахт

Чрезвычайное происшествие случилось на шахте в Кемеровской области. Один из выработанных участков шахты оказался подтопленным.

В настоящее время угрозы жизни шахтерам нет - все они были оперативно эвакуированы. Пострадавших так же нет. Как сообщают представители МЧС, вода попала на глубину около 300 метров, когда там находились шахтеры. По предварительной информации, это связано с поломкой насоса, который откачивает воду из шахт, выводя ее на поверхность.

Во время инцидента на шахте велись работы планово-предупредительного характера, уголь там не добывался.

В настоящее время работа шахты продолжается в штатном порядке, в течение суток будет установлен новый водооткачивающий насос.

На настоящий момент известно, что власти города Кемерово приняли решение о запрете строительства новой шахты «Лапичевская», в рамках создания особо охраняемой природной территории. Напомним, что к строительству данной шахты должны были приступать уже в ближайшее время.