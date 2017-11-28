Пенсионер с боевой гранатой парализовал работу Петербургского метро

Со станции метро Площадь Александра Невского было эвакуировано около 30 человек в результате обнаружения гранаты в сумке одного из пассажиров.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Сотрудниками полиции был задержан подозрительный 72-летний мужчина. При проведенных обысках в его сумке была обнаружена боевая граната, которую, по словам мужчины, он поднял с дна Невы при помощи магнита-поисковика. Это ручная осколочная граната типа РГД5, в которой находилось около 120 грамм тротила.

10 сентября в отношении пассажира будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во время прокладки подземного кабеля, недалеко от улицы Уткина, рабочие обнаружили гранату времен ВОВ. Прибывшие на место саперы выяснили, что граната имеет вторую степень опасности. Ее вывезли в безопасный район для дальнейшей ликвидации.

30 июня в Ленинградской области на дачном участке силовики обнаружили склад боеприпасов. Среди прочего там имелись банки с порохом и взрывчатым веществом, мина, снаряды и коробки с химическими реагентами. При этом минометная мина и снаряды «дополнены» самодельным взрывным устройством. В настоящее время разыскивается владелец склада. Все найдены боеприпасы конфискованы и уничтожены.