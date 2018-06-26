В Молдавии опровергли ранение президента во время ДТП

Советник президента Игоря Додона рассказал СМИ, что помощь медиков главе государства не понадобилась. А вот его мать серьезно пострадала, утверждают СМИ.

Сегодня стало известно, что кортеж автомобилей, в котором ехал президент Молдавии, попал в серьезное ДТП недалеко от Кишинева. На трассе Страшены – Калараш в колонну врезался грузовой автомобиль. По данным полиции, его водитель нарушил правила и выскочил на встречную полосу. В результате пострадали два авто из кортежа, причем один из них перевернулся. На место аварии оперативно прибыла полиция и скорые. Движение по трассе надолго оказалось заблокированным.

Молдавские СМИ сообщили, что президент страны доставлен в больницу. Однако позже сам Додон и его советник опровергли эту информацию. Также сообщается, что в столкновении пострадала мать главы Молдавии и водитель перевернувшейся машины.

Молдавская полиция подтвердили, что факт дорожной аварии с участием главы государства имел место. Однако в ведомстве отказались сообщить детали происшедшего.