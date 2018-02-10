В Башкирии осудили няню, избивавшую 8-месячного ребенка

В Стерлитамаке горсуд приговорил женщину к условному сроку и крупному штрафу.

Как рассказали в прокуратуре республики, родители 8-месячного мальчика наняли 44-летнюю женщину в качестве для работы няней летом 2017 года. Спустя несколько месяцев мама ребенка заметила у него на головке синяк. Родители тайком от няни установили в квартире камеру наблюдения. Запись зафиксировала, что, когда ребенок плакал, женщина била малыша. Она шлепала его по голове и телу, вдавливала личиком в подушку. Увидев это, мать ребенка тут же обратилась в полицию.

Суд признал вину женщины по двум статьям УК – оказание ненадлежащих услуг (ст. 238) и причинении страданий побоями или другими насильственными действиями (ст. 117). В качестве наказания бывшей няне определили 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, подсудимая выплатит пострадавшей семье 65 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и судебных издержек.