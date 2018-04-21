В Иркутской области во время занятий обрушилась часть здания школы

Учеников и персонал учебного заведения эвакуировали из здания, а школьников распустили по домам. Возобновить занятия в «пострадавшем» здании можно будет только по решению спецкомиссии.

ЧП произошло в селе Уян в Куйтунском районе области прямо во время уроков. Чапстично обрушились стена и крыша перехода, соединяющего части школьного здания. Специалисты говорят, что в одной из опорных колонн образовалась трещина, из-за чего началось проседание перекрытий, а затем и обрушение части конструкции перехода.

На счастье, никто из воспитанников и педагогов школы не пострадал. В МЧС сообщили, что школьный переход еще с 2009 года официально считается аварийным. Входы в него закрыты, а территория вокруг огорожена. Именно благодаря этому ЧП обошлось без жертв.

Сейчас местные власти решают, куда «переселить» школу. Занятия могут перенести в администрацию поселка либо в местный культурный центр. В крайнем случае, детям придется перебраться в школу соседнего села, которая находится в 15 километрах от Уяна.