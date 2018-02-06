Маньяка, обливавшего девушек кислотой, задержали в Ставропольском крае

Спустя год после совершенных преступлений был задержан маньяк, обливший трех девочек-подростков кислотным раствором.

Летом 2017 года неизвестный молодой человек облил 15-летнюю девушку серной кислотой из-за того, что она не дала ему деньги. Затем то же самое он повторил еще с двумя девушками пятнадцати и шестнадцати лет, соответственно. Так как во время совершения преступлений он был в медицинской маске, его поиски растянулись на год. В наличии у сотрудников МВД было только примерное описание внешности молодого человека, полученное от пострадавших, а также пустая банка из-под кислоты, оставленная им на месте преступления.

С помощью отобранных анализов ДНК сотрудники полиции проверили более 2000 молодых людей, подходивших под описание. В результате ДНК одного из них совпало с оставленным на банке с кислотой.

Преступник признался в содеянном. Им оказался девятнадцатилетний житель Буддёновска. По его словам, причина, по которой он облил девушек раствором - продолжительная депрессия. Таким образом он «выплеснул накопившуюся злобу на своих друзей и родителей». В ближайшее время в отношении него будет назначена психиатрическая экспертиза. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье хулиганства - юноше грозит около 5 лет лишения свободы.