Эдгард Запашный попал в аварию

Дрессировщик Запашный попал в ДТП на Киевском шоссе сегодня, 13 сентября. Об этом он сообщил на своей странице инстаграм.

По его словам, он на своем авто около половины второго ночи возвращался к себе домой по Киевскому шоссе. Впереди, по направлению его движения, возникла авария в крайней левой полосе - три машины после столкновения ждали приезда сотрудников патрульной службы. При этом дрессировщик двигался по средней полосе со скоростью около восьмидесяти км/час. По левой полосе, в этом же направлении со скоростью более ста км/час ехала машина такси. Не успев сориентироваться перед стоящими машинами, таксист резко вывернул руль вправо, при этом влетев в машину Запашного, а после случившегося удара отскочил в стоящий Mercedes. Запашный, заранее увидев летящий в него автомобиль в зеркала заднего вида, попытался предотвратить столкновение, перестроившись правее, но, увы, это не помогло. В итоге он остановился через 300 метров.

Сам Эдгард не пострадал, но его машина получила повреждения - не открывается задняя левая дверь и образованы значительные вмятины.

Как известно, недавно авто Запашного прошло тюнинг по спецзаказу на сумму около 5 000 000 рублей, но не было застраховано по КАСКО. В планах Эдгарда самостоятельно отремонтировать свой авто, а затем взыскать потраченную сумму у водителя или парка такси, к которому он относится.