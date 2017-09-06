В Мадриде взорвавшийся в метро ноутбук ранил шесть человек

Пассажиры, ехавшие в одном вагоне с хозяйкой взорвавшегося гаджета, восприняли инцидент как теракт. В результате в метрополитене возникла паника.

Как сообщают испанские СМИ, ЧП произошло на станции «Принсипе де Вергара». Женщина везла в сумке ноутбук, который по неизвестной пока причине взорвался. В результате хозяйка устройства и пятеро находившихся рядом людей получили легкие травмы. Однако за хлопком последовала паника. Разбираться с ней пришлось полицейским, оперативно прибывшим на место событий. Помощь пострадавшим на месте оказывали медики скорой помощи.

Для того, чтобы справиться с ситуацией, руководство метрополитена увеличило интервалы движения поездов между станциями. Спустя некоторое время нормальную работу метро в испанской столице восстановили. Сейчас местная полиция проводит проверку обстоятельств и причин инцидента.

В сентябре 2017 года в Лондоне на станции «Парсонс грин» в час пик прогремел взрыв, в результате которого пострадали два десятка человек. В тот же день стало известно, что на станции метро полиция обнаружила еще одно взрывное устройство.