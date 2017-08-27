Четыре человека погибло в результате прошедшего в Китае тайфуна Мангхут

Три человека погибло в результате упавших на них деревьев, еще один - после того, как на него обрушились строительные леса, более четырехсот человек получили повреждения различной степени тяжести в результате прошедшего в Китае минувшей ночью тайфуна.

Стихия обрушилась на китайскую провинцию Гуандун сегодня, в ночь на понедельник, 17 сентября. Отдельные порывы ветра доходили до отметок, более 160 км / час, а в центральной части атмосферной воронки - свыше 200 км / час. Перед началом тайфуна из ближайших провинций юга Китая должны были быть эвакуированы около трех миллионов человек.

Кроме этого стихия затронула и Гонконг. Сообщается о деревьях, вырванных с корнем, поваленных электростолбах и разбитых в зданиях окнах. По причине массовых затоплений и разрушений, отменены школьные занятия, проводятся спасательные работы.

По информации генконсульства РФ в Китае, россиян среди пострадавших нет.

Отметим, что Мангухт стал сильнейшим тайфуном, зафиксированным на территории Китая с 1946 года. Тайфуну присвоен максимальный уровень опасности из четырех возможных.

На текущий момент ущерб, вызванный стихией оценивается порядка $30 млн. В настоящее время налаживает работу аэропорт Гонконга, вынужденный отменить свыше девятисот авиарейсов. В ближайшие двое суток все взлетно-посадочные полосы будут работать круглосуточно.