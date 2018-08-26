В Омске всполохнул пожар в кинотеатре «Вавилон» - соцсети

Сотрудники крупнейшего кинотеатра в городе начали эвакуировать людей, но не смогли даже включить сирену.

В социальных сетях появилась информация о том, что в одном из крупнейших омских кинотеатров «Вавилон» всполохнул пожар во второй половине дня 21 сентября. Жители и гости города отмечают, что строение поистине огромное, а проходы в нём достаточно запутанные, чтобы потеряться в панике во время происшествия. Официальных заявлений о причине возникновения пламени, точке возгорания, масштабах и последствиях дано не было. Посетители рассказали журналистам, что никакого задымления или реального огня в здании не было. Около 19:00 начало пахнуть жжёными проводами, предполагается, что в кинотеатре воспламенилась неисправная проводка.

Посетители кинотеатра рассказали, что звуков пожарной сирены они не слышали, а процессом эвакуации занимались сотрудники кинотеатра. Пользователи соцсетей усомнились в исправности противопожарной системы в «Вавилоне» и побоялись повторения инцидента с торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово. Стоит отметить, что руководство кинотеатра заранее позаботилось о посетителях на случай возникновения непредвиденной ситуации. Ранее в этом году были составлены и опубликованы специальные памятки, на которых показаны пути, как покинуть задымлённое здание через пожарный выход.