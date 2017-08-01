«Улица Дальнего Востока», построенная к ВЭФ-2018, сгорела во Владивостоке

В ночь с 21 на 22 сентября, около 3 часов ночи, на пляже Аякс на острове Русском произошел пожар. Общая площадь возгорания составила около пятисот квадратных метров.

Загорелся строительный мусор и торговые павильоны, оставшиеся после проведенной во время ВЭФ-2018 выставки «Улицы Дальнего Востока». Огонь очень быстро распространился из-за сильного ветра. Локализовать его удалось лишь через полчаса после прибытия на место пожарных, а полностью потушить - только к половине 7 утра. В тушении принимало участие более 20 пожарных и шесть единиц техники. Известно, что практически все экспонаты выставки к этому моменту уже были почти полностью разобраны. Горели оставшиеся небольшие элементы, временные павильоны, а также строительный мусор. Пострадавших нет.

Напомним, что вечером 21 сентября из кинотеатра Вавилон в Омске были эвакуированы зрители. Сообщается, что посетителей кинотеатра выводили на улицу сами сотрудники, спасателей на месте не было. Как позднее стало известно, никакого серьезного возгорания в кинотеатре не было. «Возможно, кто-то просто нажал тревожную кнопку», - прокомментировали работники. Чуть позже кинотеатр снова начал свою работу в привычном режиме.