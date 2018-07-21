19-летнего индонезийского подростка спасли в океане после 49 дней дрейфа

До того, как парня спасли, мимо него прошло около десятка судов, не заметивших крошечную хижину. Свое спасение юный мореплаватель называет настоящим чудом.

Последние три года юноша работал на рыболовецкую артель и провел в море, пишет The Gardian. Он находился в маленькой плавучей хижине более чем в 100 километрах от берега и следил за фонарями, которые привлекают в плавучие сети (ромпонги) рыбу. Раз в неделю парню привозили припасы и забирали улов.

В середине июля случился сильный шторм, который оборвал якорь плота. Так парня унесло в океан, где он провел 49 дней. После того, как закончились припасы, юноша питался пойманной рыбой и пил морскую воду, профильтрованную через одежду от соли. По словам молодого человека, его много раз посещали мысли о самоубийстве. Но мысли о родителях и молитвы останавливали его.

В начале сентября путешественника поневоле подобрало панамское судно, которое шло в Японию. По словам представителей консульства Индонезии, молодой человек чувствует себя нормально. 8 сентября его отправили домой самолетом.