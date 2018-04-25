В Лондоне погиб пешеход, на которого упала стеклянная панель с небоскреба

По свидетельству собственников здания, пентхаус, из окна которого выпала панель, пока остается пустым, поэтому что именно привело к падению стекла, непонятно. Сейчас в причинах несчастья разбирается полиция, а девелопер параллельно проводит собственное разбирательство.

ЧП произошло в самом центре Лондона, на набережной Альберта, неподалеку от здания Парламента, пишут британские СМИ. 53-летний водитель Мик Феррис вышел из своего автобуса на несколько минут в магазин, а затем возвращался обратно мимо здания The Corniche - престижного жилого комплекса. Именно в этот момент на 27 этаже здания выпала стеклянная оконная панель в металлической раме. Пролетев около 75 метров, она упала мужчине прямо на голову и убила его на месте.

По данным СМИ, стекло выпало в роскошном пентхаусе, стоимость которого превышает 6 миллионов фунтов стерлингов. Пока что он остается незаселенным. Что именно вызвало падение окна в пустой квартире, предстоит выяснить следствию, которое уже начала лондонская полиция.