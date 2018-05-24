Дом в Красноярске, где произошёл взрыв газа, должны были снести

15.12.19. Красноярск.REGNUM. Здание, разрушенное от взрыва газа, было возведено без соответствующих документов. Заведено уголовное дело.

Информационное издательство сообщает: «Газовый взрыв произошёл в многоквартирном доме на улице Кандагарской, расположенной в Центральном районе города Красноярск». В следствии взрыва, разрушено шесть квартир и погибло двое человек. Погибших опознали, ими оказались женщина и мужчина преклонных возрастов. Жертвы происшествия проживали в разных квартирах. Эксперты предполагают что взрыв произошёл в квартире мужчины. Следствие проводившее «расследование взрыва» допросили двоих собственников строения. После чего было выявлено отсутствие документов подтверждающих регистрацию дома «как жилого помещения» сообщает информационное агентство ИА REGNUM.

В мэрии города активно оказывают помощь всем пострадавшим от взрыва.