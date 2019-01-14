Священник Троице-Сергиевой Лавры набросился с ножом на собрата

В прошедшей вторник 22 мая в дежурную часть Управления МВД по Сергиево-Посадскому району поступило сообщение из местной больницы о привезённом пациенте с колото-резаными ранениями.

В приемном покое находился 62-летний монах из лаврской обители с телесными повреждениями различной степени тяжести. Не сразу, но удалось выяснить у него детали происшествия. Монах вдаваться в подробности не хотел. Нападавшим оказался священник, тоже из Лавры, с которым у жертвы вышел спор в процессе раздела личных денег.

Оперативными сотрудниками уголовного розыска произведено задержание подозреваемого мужчины 1958 года рождения. Батюшка был пьян и находился в своей келье. На его рясе обнаружена кровь. Полицейские изъяли все найденные на месте кухонные ножи, в настоящий момент производится их экспертиза.

Руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Фёдор (Силицкий) подтвердил, что инцидент с ножевым ранением действительно произошёл и «правоохранительные органы разбираются». Представитель подмосковного главка полиции Татьяна Петрова сообщает, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Пострадавший монах находится в больнице, он прооперирован, угрозы для жизни нет.