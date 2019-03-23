В России добыли самый крупный изумруд XXI века

Это произошло в шахте Малышевского месторождения изумрудов. Вес камня, найденного на глубине в 260 метров, составляет 1,6 килограмма.

Это месторождение изумрудов является в России единственным. Однако, именно там добыли самый крупный изумруд XXI века.

Малышевское месторождение давно известно такими уникальными находками. Самым крупным был изумруд, добытый в 1990 году. Вес этого камня составлял больше двух килограмм.

С тех пор, новую крупную находку там ожидали на протяжении 28-ми лет. Тогда был найден изумруд в 1540 граммов. И вот, менее, чем через год, очередной гигант.

Таким образом, эта находка стала на шахте крупнейшей за последние 30 лет.

По цвету найденный камень относится ко второй категории «зелёный». Сорт у него третий, поскольку есть природные трещинки. На этот изумруд уже имеется потенциальный покупатель. Он готов выложить за диковинку вместе с россыпью камней, добытых ранее, 32 миллиона рублей.

Таким образом, пока трудно установить, какова же цена самого камня в этой сумме. Имя потенциального покупателя пока не разглашается. Известно лишь, что это не Гохран. Именно он обладает приоритетным правом на скупку камней и самородков у добывающих компаний.

Предприятие уже сообщило, что вся выручка от продажи будет направлена на развитие производства. А вот бригаду, которая нашла такую редкость, премируют. Правда, размер премии пока не оглашается.

Найденный экземпляр изумруда является очень редким. Учитывая это, те, кто работают в очистном забое, поднимали его на-гора в обход технологического процесса.

Благодаря этому, камень «прибыл» на поверхность в почти первозданном виде. Его грани являются очень ровными, оконтуренными слюдяной рубашкой. Это свидетельствует, что у изумруда значительная уникальность и редкость.

Изумрудно-бериллиевое месторождение, находящееся рядом с посёлком Малышева, является для России совершенно уникальным. Здесь долгое время добывались руды редких металлов и берилл. Их применяла оборонная и атомная промышленности.

Затем в 1990-е годы появилась угроза того, что шахты будут затоплены и полностью разрушены.

Руководство Свердловской области выступило с ходатайством о том, чтобы рудник перешёл к новому собственнику. В 2018 году предложение было поддержано на федеральном уровне.

Сначала он был обособленным подразделением «Калининградского янтарного комбината», которому принадлежит 100% акций, а с первого февраля 1918 года стал самостоятельным предприятием.

Каждый год на нём перерабатывается 94 тысячи тонн руды. Ежегодно здесь добывается, приблизительно, 150 килограмм изумрудов, 15 килограмм александритов и бериллы в количестве больше 5-ти тонн.

Похоже, это именно тот случай, когда частник оказался эффективнее государства. В советские годы приоритетом считалось сырьё для нужд оборонки и атомной промышленности. На попадавшиеся попутно изумруды, видимо, просто не обращали внимания.

Трудно себе представить, если бы затопленной и прекратившей своё существование стала шахта, на которой добываются такие гигантские изумруды.