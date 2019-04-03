В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

Инцидент произошел 2 июня на канале Джудекка, Венеция. Из-за столкновения несколько человек выкинуло за борт, по сообщениям медиков, серьезных травм они не получили.

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход Michelangelo. По предварительной информации, у круизного лайнера в процессе швартовки произошел отказ двигателя, в результате чего судно снесло на теплоход. Протаранив туристический катер, лайнер врезался в набережную Дзаттере. Буксиры не сумели удержать круизное судно из-за лопнувшего буксировочного троса. В результате инцидента несколько человек упали в воду.

На место происшествия прибыли медики, спасатели и правоохранители. С пострадавшими работают медицинские группы, двоим из них потребовалась госпитализация, но угрозы жизни нет.

Власти города пообещали, что движение круизных лайнеров вблизи площади Святого Марка будет окончательно запрещено. В Венеции долгое время существует проблема с проходом крупных круизных лайнеров, но решить ее для местного руководства оказалось не так просто.