Стала известна цена билета на первый круизный лайнер для взрослых

Началась продажа билетов на круизный лайнер «корпорации Virgin Group» сообщает For News.

Цены на билет будут исходить из комфорта номеров и порядка обслуживания на лайнере. Самый доступный билет на лайнер стоит 1200 долларов, самый дорогой 4100 долларов. Первое круизное путешествие планируется на весну 2020 года.

Корабль вмещает в себя 1430 кают (вместимостью в 2800 пассажиров), в каждой из которых есть «кровать трансформер». «В стоимость круизного тура входят бесплатные напитки (вода, кофе, чай), бесплатный вай-фай и постоянный доступ в тренажёрный зал» поделился информацией основатель круизной линии Ричард Брэнсон. Лайнер возьмёт своё круизное начало из Майами и будет проходить возле Кубы, Мексики и Доминиканской Республики (где совершит включающие в тур остановки с экскурсиями).

Однако на борту лайнера будет одно строгое правило касательно использования одноразовой тары. Запрет на неё будет, распространятся как на гостей, так и на персонал.