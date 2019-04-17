Крестик спас жизнь россиянину после удара молнией

Необычный инцидент произошел недалеко около города Пензы, где молния ударила тридцатилетнего мужчину, однако он выжил благодаря крестику на груди.





Пострадавший мужчина сообщил, что он пришел в себя уже в автомобиле «скорой помощи», затем провел несколько дней в реанимации, его состояние на тот момент было плачевное, но врачи до последнего боролись за жизнь 30-летнего жителя города Пензы.



Спустя несколько дней мужчину выписали из реанимации, он продолжает реабилитироваться в стационаре. Врачи нашли только одно объяснение того, что пострадавший остался жив. Дело в том, что молния ударила не в тело человека, а в крестик с цепочкой, благодаря чему внутренние органы не пострадали, однако сильнейшие ожоги появились по всей площади тела мужчины.



На теле жителя Пензы теперь на всю жизнь сохранился отпечаток от крестика и цепочки. Мужчина сообщил, что после того, как его выпишут из больницы, он сходит в церковь, поставит свечку и купит себе новый крестик с цепочкой.