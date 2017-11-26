Организм мужчины поедал сам себя

У жителя Великобритании нашли странную особенность его организма. Все дело в том, что он буквально поедал сам себя, отвергая при этом любую пищу.

Еще в 2009 году у 45-летнего мужчины из города Маргит медики обнаружили саркоидоз, а спустя пару лет еще диагностировали диабет второго типа. Пострадавший Ли Бэйкер лечится долгое время, но его здоровье становилось все хуже и хуже. Спустя шесть лед медики нашли еще одно заболевание – гастропарез, носители такого недуга обычно мучаются из-за плохого пищеварения, которое связано с низкой активностью мышц желудка. 45-летний мужчина абсолютно не мог есть всякую твердую пищу, что в итоге привело к тому, что Ли Бэйкер за все годы заметно истощал и похудел с 114 килограммов до 50.

Пациент рассказывал, что при всякой попытке съесть что-то твердое, его организм сразу же все отвергал и еда выходила обратно наружу. Мышцы британца были в ужасном состоянии, их практически и не осталось, они исчезали вместе с жиром. Жена страдающего мужчины говорила, что от её супруга практически ничего не осталось. Однако не давно она нашла в интернете статью, в которой описываются схожие симптомы, но причиной их служит абсолютно другая болезнь, не та, которую выявили медики. После того, как жена Ли Бэйкера показала эту статью медикам, они решили кардинально изменить подход к лечению пациента. В результате здоровье мужчины пошло на поправку. Уже спустя два месяца нового лечения пациент смог впервые за шесть лет попробовать твердую еду. Первой твердой едой для британца стали обыкновенные постные тосты.

В своем интервью Ли Бэйкер заявил, что эти тосты на тот момент ему казали самой вкусной в мире едой, хотя выглядели они ужасно. Спустя несколько лет здоровье 45-летнего жителя Великобритании заметно улучшилось, он уже смог избавится от тошноты, начал набирать в весе и полностью вылечился от диабета. В своем интервью Ли Бэйкер говорит, что за пару месяцев питания новой нормальной пищей он смог сразу же набрать десять килограммов и обрел более здоровый вид. После того, как он смог победить такую страшную болезнь, его жизнь вновь обрела смысл.