Рыбаки нашли в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки случайным образом наткнулись в море на тело Владимира Хапалова, который был мэром Шахтреска. Инцидент произошел 10 июня.





Мертвое тело было найдено около района бухты Тихая. Во время рыбалки на лодке, было обнаружено в воде тело, которое сразу же вытащили на берег. Рыбаки вызвали полицию, которая в ходе осмотра определила личность погибшего. Однако до сих пор не известны причины гибели Владимира Хапалова.



Найденный бывший мэр занимал свою должность с 2006 по 2010 годы. После скандала, в котором Владимир Хапалов обвинялся в избиении пенсионера, на бывшего мэры было возведено уголовное дело, ему предписывали до четырех лет строгого режима.



11 мая было объявлено о пропаже Владимира Хапалова, в этот же день в своей же квартире был найдет его бывший помощник Дмитрий Некрасов, который раньше был прокурором. На теле погибшего были многочисленные ушиби, кровоподтеки и ссадины, а во рту у прокурора был галстук.