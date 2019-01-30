«Вам звонят из банка»: Мошенники могут обобрать до нитки

Особенно активными они становятся в летний период. Даже если на телефоне высвечивается номер вашей кредитной организации, не стоит терять бдительность.

«Вам звонят из банка». Так, как правило, представляются мошенники. При этом они могут обобрать доверчивого человека, буквально, до нитки. Однако, есть простые способы распознания обмана.

В первую очередь, это если вам, под любым соусом, задаются вопросы о данных вашей карты или пароле к ней. Обычно, звонящие представляются сотрудниками службы безопасности банка.

Часть людей при этом испытывает растерянность или, даже, испуг. Мошенники, пользуясь этим, выманивают персональные данные по карточным счетам или разовые коды из смс-сообщений. Цель, естественно, одна. Это вывод средств со счёта пострадавшего.

Иногда звонки приходят с неизвестных городских номеров. Таких у банка может быть множество. «Высший пилотаж» - это когда клиент видит на дисплее номер своего банка. Однако, и в этом случае не стоит торопиться отвечать на вопросы.

Представление сотрудниками обслуживающего банка является у мошенников одним из самых популярных приёмов. При всей своей простоте, он продолжает действовать и, значит, применяться.

Звонящие демонстрируют вежливость и корректность. Им известны ваше имя и отчество. Это вызывает дополнительное доверие. Однако, такие сведения имеются во множестве баз данных.

Первоначально звонящие приступают к «мягкому» запугиванию клиента. Тому сообщают, что только что с его карты был сделан перевод. Сумма может называться самой различной. От одной и до 100 тыс. рублей.

Затем идёт вопрос, действительно ли клиент делал такое перечисление. Обычно следует отрицательный ответ. Вопрос повторяют несколько раз, настойчиво переспрашивая не могли воспользоваться картой кто либо ещё.

После этого люди проникаются дополнительным доверием к мошенникам. Оно становится почти безграничным, если те называют номер карты, которая могла уже где-то засветиться.

После этого многие доверчиво сообщают злоумышленникам CVV-код, который нельзя сообщать даже работникам банка, или разовый пароль из СМС. Люди часто об этом забывают.

В таких случаях лучше просто не вести никаких переговоров. Если появились сомнения, лучше самому позвонить в банк.

При продолжении разговора может последовать информация о переключении на службу, занимающуюся автоматизированной обработкой данной. Затем последует «её» сообщение в тоновом режиме о необходимости «обновления» данных карты.

Общение с «типа роботом» также не обозначает, что звонок вам поступил из службы банка.

В качестве запугивания используется довод, что система может удержать уже совершённый кем-то перевод с вашей карты на протяжении, скажем, не более пяти минут. Тут и многие выдержанные могут впасть в настоящую панику.

При перезвоне в банк, никогда не пользуйтесь номером, с которого вам звонили, даже в случае, если он кажется «банковским». Совершите набор «по старинке» вручную. В противном случае есть риск нарваться на тех же самых мошенников, которые продолжат развод по-полной.

Реальные сотрудники банка, никогда не станут интересоваться данными карточки. Они ограничатся названием кодового слова или местом регистрации, что человек вряд ли может забыть.

Часто сообщается о поступившем вознаграждении, с которого предварительно нужно оплатить на указанный счёт некоторую сумму. После этого со счёта могут исчезнуть все средства.

Также не рекомендуется оставлять в магазинах чеки за приобретённые товары и внимательно смотреть, не установлены ли специальные накладки на банкомат, которые фиксируют введённые пин-коды.