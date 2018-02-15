Видео этой авиакатастрофы снимали два капитана полиции. Они же занимались его распространением.

И вот, настал час расплаты. Авторы видео с горящим SSJ-100 серьёзно пострадали за широкий резонанс вокруг роликов, вызвавший негативные последствия.

Один из капитанов уже уволен со службы. После депутатского запроса о причине этого, было сообщено, что поступок офицера вошёл в противоречие с нравственно-этическими основами служебной деятельности. Второй отделался получением дисциплинарного взыскания.

Действительно, действия полицейских представляются достаточно странными. Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, они с наслаждением снимают происходящую катастрофу и находящихся в панике людей, которым они в это время должны помогать.

Несколько странным является, что в этом поступке не было найдено состава не только преступления, но и административного правонарушения.

В Сети после публикации кадров сразу же поднялась целая волна негатива. Вплоть до того, что Россия ничего не умеет производить, а всем SSJ-100 нужно полностью запретить полёты. Навсегда.

В то же время, едва ли стоило так истерить, если поглядеть на вопрос беспристрастно. За восемь лет эксплуатации зафиксировано лишь две катастрофы, включая эту. В обоих явно был виноват не самолёт, а пресловутый человеческий фактор.

Для примера, новинка Boeing за последние полгода попала в катастрофы дважды. Погибали все, находившиеся на борту. Виной были конструктивные недостатки самолёта. Сейчас до их полного устранения все проданные экземпляры находятся на земле.

Следствием этого стало то, что Boeing не получил пока ни единого (!) заказа на авиасалоне в Ле Бурже.

SSJ-100 в этом плане продемонстрировал неплохие показатели. Даже после отказа систем при ударе молнии, он без особого труда вернулся в Шереметьево. Шасси выдержали два жёстких удара об землю и сломались лишь на третьем.