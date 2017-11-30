«Тупо паника и некомпетентность»: Летчик-испытатель назвал причины массовой гибели людей при катастрофе SSJ-100

Заслуженный пилот искренне не понимает, почему появление экстренных служб рядом с горящим лайнером произошло так неоперативно. Там в это время погибали люди.

Летчик-испытатель полковник Анатолий Андронов, являющийся Героем РФ, назвал причины, которые, по его мнению, привели к массовой гибели людей при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево. Основные из них – это паника и некомпетентность.

Ему до сих пор не понятна задержка с прибытием пожарных расчётов к горящему самолёту, внутри которого находились пассажиры. При этом на борту, с его слов, творилась настоящая паника.

Испытатель сказал, что уже ознакомился с видеозаписями с борта потерпевшего катастрофу SSJ-100. Люди начали сильно паниковать, и большинство из них утратило чувство контроля над своими действиями.

Когда в проходе падает один, тут же происходит образование затора. Причиной смерти большинства пассажиров он считает угарный газ. Где были так долго пожарные расчёты, пока совершенно непонятно.

В такой ситуации требуется как можно быстрее погасить возгорание. Тогда у большего количества людей возникает возможность выжить. А так, в проходе самолёта образовалась «людская пробка».

Чтобы избежать таких трагедий, продолжил лётчик-испытатель, необходимо производить безопасные самолёты. Их конструктивные особенности уже сами по себе должны допускать возникновение подобных внештатных ситуаций. И противодействие им.

Также он не понимает, почему грубое приземление, являющееся достаточно «нормальной» практикой, повлекло за собой автоматическое возгорание и катастрофические последствия.

Такого, в принципе, не должно было бы быть.