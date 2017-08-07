Преступный мир России остался без главаря

Это произошло после того, как в РФ стали активно бороться с лицами, находящимися на высших позициях в иерархии преступников. Срок может составить от 8 и до 15 лет.

В итоге, преступный мир России на неопределённый период остался без своего главаря. Ожидается, что новый вор законе под №1 появится в РФ не ранее 2024 года. Причина в том, что руководство страны заняло по отношению к лицам, возглавляющим организованную преступность, очень жёсткую позицию.

При этом выборы главного «законника» РФ не станут проводить не только в России, но и на территории других стран. В частности, даже в Турции это стало весьма проблематичным. Похоже, что российская преступность ожидает смены власти в стране, после чего предполагает вернуться к нерешённому на сегодняшний день вопросу.

Данные о том, кто является на сегодняшний день врио главы в преступном мире России, достаточно противоречивы. Некоторые считают, что это Юрий Пичугин по кличке Пичуга.

Сейчас он под следствием. Его полноценную коронацию пока не проводили.

По другим данным на этом воровском «месте» временно находится Олег Шишканов (Шишкан). Это кажется несколько странным. Помимо судимости за убийство, он «мотал срок» и за изнасилование.

Не исключено, что лидером станет Таро (Тариэл Ониани). Он известен тем, что оказал существенную помощь правоохранителям, когда те освобождали сотрудников ООН, захваченных на территории Кодорского ущелья в Абхазии в 2003 году.

Место главного «законника» РФ освободилось после ареста Шакро Молодого «Захария Калашова» в 2016 году. В 2018-м ему отмеряли 10 лет по статье о вымогательстве.

Согласно указу Путина, лица, которые занимают в преступной иерархии высшее положение, могут получить только за это срок 8 – 15 лет при штрафе до 5 млн рублей.