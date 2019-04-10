Смерть под ногами: Ядовитые пауки атакуют Подмосковье

Они практически заполонили весь регион. Причиной стала аномальная жара, стоящая там на протяжении длительного времени.
Сообщается, что московскую зиму эти членистоногие пережить точно не смогут, поэтому «закрепиться» в регионе им не удастся. Однако, сейчас смерть, буквально, под ногами: Ядовитые пауки атакуют Подмосковье.
Это каракурты, относящиеся к роду чёрных вдов. Они чувствуют себя под Москвой вполне комфортно и уже успели покусать не менее двух человек.
Каракурт является пауком, у которого чёрное тело и массивное брюшко. Как правило, их покрывают яркие красные пятна. Иногда, при белом окаймлении. Могут повстречаться и полностью чёрные особи.
Пауки, относящиеся к чёрным вдовам, отличаются крупными размерами, достигающими полутора сантиметров.
В основном они обитают на полынной целине, пустошах и склонах оврагов. Ранее их можно было встретить в таких местах, как Киргизия, пустынный Казахстан, степи Калмыкии, астраханская область, Средняя Азия, Иран, Афганистан, Северная Африка, Южная Европа, юг России и Украины.
Сейчас каракурты, ввиду повсеместного потепления, приступили к освоению новых регионов, в которых население никогда ранее не сталкивалось с такой напастью.
При этом, каракурт не станет нападать ни на животных, ни на человека, если только его не потревожить.
Сразу же после укуса, в его месте появляется жгучая боль. Через 10 минут она распространяется на всё тело. Более всего болят живот, поясница и грудная клетка. Мышцы брюшного пресса начинают резко напрягаться.
Всё это сопровождается одышкой, головокружением, учащением пульса, дрожью, головной болью, бледностью, рвотой, потливостью и появлением тяжести в груди. Нередки смертельные случаи.
Когда у каракуртов наблюдается массовое размножение, это может сопровождаться значительным падежом скота. Теперь в местах, где происходит размножение паука, его уничтожают при помощи инсектицидов.
В качестве лекарств применяется противокаракуртовая сыворотка. Неплохой результат даёт внутривенное введение новокаина, гидросульфата натрия или хлорида кальция.
Подмосковье вообще не подходит для обитания этих ядовитых пауков. Они могли быть доставлены в ящиках, в которых направляются овощи и фрукты из жарких регионов.
Известна особенность молодых каракуртов. Они в качестве транспортного средства пользуются паутиной, на которой разносятся ветром, и осваивают новые территории.
Видимо ряд особей попали в Подмосковье именно таким образом. Здесь они попали в благоприятную среду и стали активно размножаться. В то же время зима всё расставит по своим местам.
Данные статистики показывают, что даже среди людей, обратившихся за помощью после укуса чёрной вдовы, могут погибнуть 10-15%. То есть, угроза достаточно страшная.
Эффективно и просто бороться после того, как вы оказались укушенным, следующим образом. В первые секунды после укуса нужно зажечь спичку и потушить её в месте укуса. Яд нейтрализуется очень быстро, а ожог заживёт.
Намного хуже, если укус остался незамеченным. При появлении тревожных признаков, следует незамедлительно обратиться к медикам. Иначе не исключён смертельный исход.
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