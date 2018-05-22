В Краснодаре пенсионерка устроила экстремальную уборку на козырьке балкона

Бабушку, подметающую пыль на карнизе 2 этажа, запечатлели очевидцы.

В Краснодаре бабушка решила навести порядок во всех частях дома и перелезла с веником на карниз 2 этажа, где её и запечатлели очевидцы. Видео с участием бесстрашной пенсионерки, которая устроила экстремальную уборку, появилось в Сети 11 июня.

На кадрах видно, как чистоплотная старушка без колебаний подметает карниз, стоя на нём, после останавливается, чтобы отдохнуть и заглядывает на балкон к соседям. При этом, судя по всему, её совсем не смущают ни высота, ни сомнительная надёжность внешней конструкции дома. Она уверенно перемещается по ней, смахивая веником пыль со стены балкона и козырька.

Ролик был опубликован в «Вконтакте» в местном сообществе «Типичный Краснодар», где вызвал бурные обсуждения среди пользователей Сети. Одни задались вопросом, как бабушке хватило смелости и сил перемахнуть через балкон на карниз, а другие предположили, что пенсионерка проворачивает такой «трюк» уже не в первый раз.

Личность героини ролика неизвестна, как и то, что происходило далее. Как пенсионерка вернулась внутрь квартиры, осталось за кадром.