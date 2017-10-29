Взрыв бензовоза в Китае был снят очевидцами на камеру

По предварительным данным, в страшной аварии погибло как минимум четыре человека.

По сообщениям Центрального телевидения КНР, на востоке страны в провинции Чжэцзян произошел взрыв бензовоза. Инцидент был снят очевидцами на камеру.

В момент взрыва автоцистерна находилась недалеко от жилых домов. Рядом также находилось большое количество легковых автомобилей. На видео четко видно, как попавшие в эпицентр взрыва машины горят. Саму автоцистерну разорвало на куски и разбросало на близлежащие здания. Местный житель показал, что шасси бензовоза и сама цистерна лежат на значительном удалении друг от друга.

Серьезный урон был нанесен и окружающим трассу зданиям. Ударной волной не просто выбило стекла в окнах, а вывернуло их вместе рамами. Фасады строений частично разрушены.

На данный момент известно о четырех погибших и порядка 50 пострадавших с ранениями различной тяжести. Но вполне возможно, после разбора завалов эта цифра может увеличиться.