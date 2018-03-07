Полиция спустя 16 лет раскрыла одно из самых громких убийств в истории Швеции

Генетические образцы преступника обнаружили на генеалогическом интернет-сервисе.

Полиция Швеции спустя 16 лет раскрыла одно из самых громких преступлений в истории страны. В 2004 году в Линчёпинге было совершено двойное убийство 8-летнего мальчика и 56-летней женщины.

Правоохранители нашли следы на месте злодеяния — волосы и пятна крови, принадлежащие убийце. Однако, поиски соответствий биоматериала в многочисленных базах данных ни к чему не привели.

Лишь в прошлом году оперативники начали изучать сайты, предоставляющие услуги по составлению генеалогического дерева, и занимающихся поиском дальних родственников.

Вскоре их старания увенчались успехом — биологические образцы преступника совпали с ДНК некоего Даниэля Нюквиста, который был вскоре задержан и допрошен.

По сообщениям полиции, Нюквист признался в двойном убийстве, мотивы которого пока не разглашаются. Предположительно преступление было совершено на почве ксенофобии и расовой нетерпимости. 8-летнего Мохаммеда Амори пыталась защитить женщина и также стала жертвой убийцы.

Двойное убийство в Линчёпинге считалось одним самых загадочных преступлений в истории Швецеии, наряду с делом об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было закрыто недавно из-за смерти главного подозреваемого.