В деле Ефремова определяют главного потерпевшего, им может стать брат погибшего в ДТП

Решение за семьей Сергея Захарова.

Журналисты «Московского комсомольца» связались с женой Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, устроенного актёром Михаилом Ефремовым 8 июня. Женщина была не слишком разговорчива. Из беседы следует, что семья определила главного потерпевшего. Им может стать брат Сергея. Супруга не хочет комментировать отказ от помощи и извинений, «устала от звонков» и положила трубку.

Ясности в деле нет. Со слов семьи, хоронили погибшего за счет пожертвований «неравнодушных». Со слов семьи Ефремова, они готовы помощь оказать, но «не могут связаться с родственниками».

Отношения в семье Захарова неоднозначные. Она сейчас неохотно идет на контакт с прессой. Со слов адвоката Александра Добровинского, семью смутило, что актер записал видеообращение, а не извился напрямую. Они побаиваются, что дело попытаются замять, поэтому отказались от помощи.

Журналисты МК расспросили знакомую погибшего, которая немного прояснила обстановку.

Захаров был дважды женат и имеет 2-х сыновей от каждой из жен, Виталия и Валерия. С первой женой развелся давно, после измены. Сына воспитывал сам. Хотя после рождения Валерия старшего отдали бабушке. Виталий женат, у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. Живут небогато. Знакомая считает, что именно старшему сыну «не помешала бы помощь».

Последние 22 года мужчина провел с гражданской женой. Но к следствию Ирину не допускают, поскольку брак неофициальный. А со слов младшего сына в соцсетях видно, что они с матерью не одобряют включение Ирины в список пострадавших. Ещё у Сергея осталась мать пенсионерка. Так что, кому оказывать помощь, определить ещё только предстоит.