Медсестре из «Ленэкспо» грозит до 40 000 штрафа за нарушение дресс-кода

На расстёгнутую молнию, отсутствие защитных очков и снятый капюшон обратил внимание губернатор Санкт-Петербурга при проверке.

15 мая госпиталь «Ленэкспо» с проверкой навестили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора Наталия Башкетова. В ходе осмотра чиновники заметили нарушения в противовирусном обмундировании у 20-летней медсестры. У медработницы была расстегнута молния на защитном костюме, отсутствовали защитные очки и не был надет капюшон, как того требуют правила, сообщает «Фонтанка».

За выявленные нарушения дресс-кода медсестре из временного госпиталя для коронавирусных пациентов грозит штраф на сумму от 15 000 до 40 000 рублей, пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Учитывая, что зарплата сотрудницы составляет 28 000 рублей в месяц, выплатить штраф ей будет нелегко.

Заседание по административному правонарушению состоится 17 июня во Василеостровском районном суде.

Ранее санитарка Ленэкспо через Facebook попросила у главы МО «Гавань» Нэлли Вавилиной помочь получить обещанные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. По словам младшего медицинского персонала, в бухгалтерии не стали доплачивать за работу в красной зане из-за отсутствия корочек, а когда документы предоставили, им отказали из-за слишком позднего обращения.