Началом весны для Санкт-Петербурга стала зимняя гроза

Из сообщения издания Фонтанка «Небо на севере города полыхало раскатами грома. В этот же весенний день (3 марта) город настигла метель. Все эти бедствия принесли аварии на дороги мегаполиса, а также проблемы с посадкой самолётов в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково».

Зимняя гроза в начале весны принесла городу сразу три «лиха» выраженных в ледяной крупе, ледяном дожде и ливневом снегопаде. Начало весны ознаменовалось, для Ботанического сада Санкт-Петербурга восходом первых цветов. Кроме этого в издании сообщалось о намерениях властей города закупить дополнительное оборудование к следующей зиме.