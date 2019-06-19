В Твери впервые «вор в законе» предстанет перед судом

Мужчина напал на сотрудников колонии для поднятия авторитета в глазах сокамерников в 2019 году.

Первый зампрокурора по Тверской области вынес обвинительное заключение по делу в отношении жителя Ростова-на-Дону. Гражданин Армении проходит по статье 210.1, ч. 2 ст. 321 УК РФ. Впервые в Твери «вор в законе» предстанет перед судом, отметил прокурор. Дата слушания пока не назначена.

По версии следствия, во время предыдущих заключений неоднократно судимый гражданин был «коронован» и занял верхушку преступной иерархии. Этот статус отразился на дальнейших действиях мужчины. В частности, в 2017 году в составе преступной группы он причинил тяжкий вред здоровью своему земляку. Суд признал его виновным и приговорил к 7 годам заключения.

Находясь за решеткой, он распространялся о криминальном прошлом и говорил об «особом статусе». Желая произвести впечатление на сокамерников и доказать своё место в преступной иерархии, в 2019 году «вор в законе» напал на сотрудника ИК-6 УФСИН. За совершенное преступление и дезорганизацию деятельности колонии, мужчина ответит перед судом. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тверской областной суд.

Данный инцидент расследовали сотрудники отдела по особо важным делам. В пресс-службе ведомства отметили, что это первый выявленный в Твери суд по данной статье. «Вору в законе» грозит до 5 лет заключения в добавок к предыдущему сроку.