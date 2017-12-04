В Подмосковье 7-летний сын зарезал пьяного отца, спасая маму

Первоклассник отреагировал на крики матери, которую душил и избивал супруг.

В поселке Ермолино в Подмосковье 7-летний сын кухонным ножом зарезал пьяного 39-летнего отца, спасая маму от избиения. По информации пресс-службы ГУВД Московской области, школьник отреагировал на крики матери о помощи. Увидев, как папа избивает и душит женщину, мальчишка схватил нож и с силой воткнул его в грудь родителя. Об инциденте в доме Дмитровского городского округа стало известно утром 17 июня. Пострадавший мужчина выжил, врачи СМП доставили его в больницу для госпитализации. Следователи Подмосковья изъяли орудие преступление, сняли отпечатки пальцев в доме и возбудили доследственную проверку по факту данного происшествия. По результатам рассмотрения примут процессуальное решение. Пострадавшая 37-летняя женщина рассказала, что супруг периодически поднимал на неё руку в ходе конфликтов. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками в течение 10 лет. Тем не менее, данная семья числилась благополучной, передает ТАСС. Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ведомство держит ситуацию на контроле. Разлучать мать и ребенка не собираются. Школьнику будет оказана психологическая помощь.