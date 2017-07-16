В Краснодаре 12-летний школьник исчез после купания в реке Кубань

Ребенка могло унести течением, считают в МЧС.

В Юбилейном районе Краснодара 18 июня исчез школьник. Двое выпускников решили отметить получение аттестатов купанием в реке Кубань, и один из ребят взял с собой 12-летнего товарища. Приблизительно в 20:00 по московскому времени в городские экстренные службы поступило сообщение от местных жителей: из реки удалось вытащить двух детей, но они уверяли, что с ними был и третий мальчик. После этого сотрудники МЧС бросились на поиски ребенка.

Мальчика или его тело ищут уже третьи сутки. Специалисты пришли к выводу, что ребенка могло унести течением. В поисках задействованы 9 единиц техники и 29 человек личного состава. На сегодняшний день спасатели успели обследовать 70 километров берега и 30 квадратных километров акватории, но следов 12-летнего школьника не обнаружили. В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю отметили, что стражи порядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.