В Санкт-Петербурге на 2-летнего мальчика напала змея

Ребёнок получил укус пальцев левой руки и в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

С наступлением лета на улицы Санкт-Петербурга начали выползать змеи. Встреча с одним из таких пресмыкающихся в минувшую пятницу закончилась госпитализацией для маленького мальчика 2017 года рождения.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник из правоохранительных органов, инцидент произошёл утром 19 июня на берегу Финского залива. 2-летний ребёнок гулял по набережной, когда на него напала змея и укусила за пальцы левой руки.

По данным издания, в 10:36 пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу. Спустя два часа после госпитализации информацию о происшествии городская больница Санкт-Петербурга передала полицейским.

Ранее в беседе с «Фонтанкой» зоолог Павел Глазков поведал, что из ядовитых змей в Санкт-Петербурге встречаются только гадюки. Их яд не представляет смертельной угрозы для взрослого человека, но для детей он куда опаснее. Напасть они могут только в том случае, если от человека исходит опасность. Например, если он подходит к ним слишком близко.