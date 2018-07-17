В Красноярском крае спасатели нашли заблудившихся в тундре людей

Женщину, ее брата и 4-летнего ребенка увидели спасатели с борта вертолёта.

ОМВД России по Таймырскому району Красноярского края опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о нахождении заблудившихся в тундре людей. Сообщение о происшествии поступило в ведомство накануне, когда родственники потерявшихся сами не смогли найти заблудившихся членов семьи.

ЧП произошло после того, как 25-летняя девушка с 4-летним ребёнком отправилась погостить к родителям. После встречи в оговоренном месте, семья планировала поехать на место стоянки на двух нартах. Одни сани сломались, отец семейства остался для ремонта, а дочь с внуком и взрослым сыном отправил к стойбищу. После починки мужчина добрался домой, где выяснилось, что дети до места не добрались. Родственники предприняли попытку поисков самостоятельно, но в последствии обратились за помощью к властям.

Была сформирована поисковая группа, принявшую решение осуществлять поиски с воздуха. Заблудившихся обнаружили в 8 км от места стоянки. Здоровью найденных ничего не угрожало, давая пояснения спасателям, люди сказали, что просто сбились с маршрута.