Заслуженный спасатель РФ рассказал, как избежать удара молнии

Держаться подальше от деревьев и прятаться в углублениях — самые популярные меры предосторожности в грозу, считает Дмитрий Коринный.

Заслуженный спасатель РФ Дмитрий Коринный дал несколько советов, которые помогут избежать удара молнии в грозу. И первый, и самый надежный совет — оставаться во время буйства стихии в помещении. Однако гроза часто застает врасплох, поэтому оказаться на улице во время ливня приходилось почти всем.

Коринный рассказал, что в грозу стоит держаться подальше от деревьев, высоких строений и выступающих частей земли. Если стихия настигла путника в поле, то для безопасности нужно отыскать углубление в земле — канаву, яму. Эксперт добавил, что молния ищет путь, который требует наименьшего сопротивления в открытой местности. Подходящим объектом для атаки может стать человек с металлическим предметом в руках, поэтому от таких вещей в непогоду лучше избавиться.

Спасатель отметил, что попадание молнии в человека — явление редкое, но в большинстве случаев смертельное. Подтверждение этому — гибель семилетнего мальчика на берегу Финского залива в Ломоносове. Бабушка поспешила укрыть внука от дождя зонтом с металлическими спицами.