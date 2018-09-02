В Ростове-на-Дону при ремонте дороги нашли мину

Боеприпас около суток пролежал на обочине без охраны.
При проведении ремонтно-дорожных работ в Ростове-на-Дону на улице Водников был обнаружен снаряд времен Второй Мировой. Это случилось 18 июня. Ремонт дороги идет около недели.
Рабочие самостоятельно отложили снаряд на обочину и сообщили в правоохранительные органы. Но до вечера ни полиция, ни саперы так и не появились. А ремонтники разошлись по домам.
Местный житель сфотографировал снаряд и выложил фото в VK.
К снаряду мог подойти кто угодно. Пост сразу же начал обрастать комментариями. Среди прочих есть предложение разместить в прессе объявление о продаже мины. Тогда мол «охранять» боеприпас приедут быстрее. Об этом вчера в 19:50 сообщило местное издание Rostovgazeta.ru.
Фото взято с портала Rostovgazeta.ru
В сегодняшней региональной прессе уже появилось официальное подтверждение от пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Место находки оцеплено.