В Ростове-на-Дону при ремонте дороги нашли мину

Боеприпас около суток пролежал на обочине без охраны.

При проведении ремонтно-дорожных работ в Ростове-на-Дону на улице Водников был обнаружен снаряд времен Второй Мировой. Это случилось 18 июня. Ремонт дороги идет около недели.

Рабочие самостоятельно отложили снаряд на обочину и сообщили в правоохранительные органы. Но до вечера ни полиция, ни саперы так и не появились. А ремонтники разошлись по домам.

Местный житель сфотографировал снаряд и выложил фото в VK.

Мужчина пишет: «Мину просто отложили в сторону и рабочие продолжили работу».

К снаряду мог подойти кто угодно. Пост сразу же начал обрастать комментариями. Среди прочих есть предложение разместить в прессе объявление о продаже мины. Тогда мол «охранять» боеприпас приедут быстрее. Об этом вчера в 19:50 сообщило местное издание Rostovgazeta.ru.

Фото взято с портала Rostovgazeta.ru

В сегодняшней региональной прессе уже появилось официальное подтверждение от пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Место находки оцеплено.