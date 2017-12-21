В Ивановской области обнулили денежный счет покойника

Жена умершего сообщила о пропаже 350 тысяч рублей.

Со счета умершего жителя Ивановской области пропали 350 тысяч рублей. Кража случилась уже после его кончины. О случившемся в полицию сообщила супруга покойного. По словам 56-летней женщины, на телефон покойника стали приходить SMS-сообщения с информацией о списании денег. В конечном итоге счет почившего супруга полностью обнулили.

Правоохранители установили, что банковская карта оставалась на сохранении у знакомой усопшего, и дама знала пин-код платёжного средства. Пользуясь информацией о состоянии счета и открытым доступом, 46-летняя женщина быстрыми темпами сняла все деньги. После этого она выбросила пластиковую карту.

Правоохранители не уточняют, куда именно были потрачены деньги, но отмечают, что подруга покойника удовлетворяла на них свои нужды. В оправдание женщина заявила, что умерший задолжал ей за квартиру. По ее словам, она продала мужчине жилье, но всех денег тот выплатить не успел. Подробности случившегося пока выясняются.