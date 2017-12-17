В Липецке разыскиваются двое мужчин 36 и 58 лет

Волонтеры-поисковики просят граждан о помощи.

Фото из региональной прессы

В городе Липецке в розыске находятся двое мужчин.

14 июня из дома ушел и не вернулся 58-летний Владимир Анохин.

Проживает в Липецке на улице Гагарина. Его поисками занимается общественная организация «Патруль». Приметы мужчины: рост 160 см, худощав. Левое плечо ниже правого. Седой, волосы коротко острижены. На нем были бежевый жилет с большим количеством карманов и светло-голубые джинсы. Обут в сандалии.

Если у кого-либо есть информация о его местонахождении, просьба позвонить в полицию или по телефону +7(908)-604-78-64.

С 18 июня в розыске Кулумбегов Даниил Петрович, 36 лет отроду. Может находиться в Липецке, Воронеже или в г. Россошь. Был одет в голубые джинсы и голубую футболку с рисунком. Обут в резиновые шлепанцы. Рост 175 см, среднее телосложение, карие глаза.

Поисковики регионального розыскного отряда «Лиза Алерт» просят сообщать любые сведения по бесплатному телефону +8(800)-700-54-52.